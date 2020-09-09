Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального

Росія мусить швидко знайти та притягнути до відповідальності організаторів отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Великої сімки.

“Будь-яке використання хімічної зброї будь-де, будь-коли, будь-ким, за будь-яких обставин є неприйнятним та порушує міжнародні норми, що забороняють застосування такої зброї. Ми, міністри закордонних справ G7, закликаємо Росію негайно та сповна прояснити, хто відповідальний за це обурливе отруєння та, пам’ятаючи про зобов’язання Росії відповідно до Конвенції про хімічну зброю, притягнути винуватців до відповідальності”, - зазначається у заяві.

Підписанти наголосили, що “цей напад на лідера опозиції Навального є ще одним серйозним ударом по демократії та політичному плюралізму Росії”.

“Він становить серйозну загрозу чоловікам й жінкам, залученим до відстоювання політичних та громадянських свобод, які Росія сама зобов’язалася гарантувати. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов’язань, відповідно до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, й гарантувати громадянам ці права, в тому числі право на свободу самовираження”, - зауважили міністри закордонних справ G7.

Дипломати пообіцяли “й надалі ретельно стежити за тим, як Росія реагує на міжнародні заклики стосовно обурливого отруєння пана Навального”.

“Ми рішуче налаштовані підтримувати демократію, верховенство права та права людини у Росії та збільшити підтримку російського громадянського суспільства”, - підсумовується у заяві.

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Нагадаємо: 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, яким він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика було терміново госпіталізовано у місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок».