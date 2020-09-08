Отруєння Навального: німецькі медики відмовилися від експертизи з росіянами

У Німеччині лікарі не підтримали ініціативу Національної медичної палати РФ про створення спільної комісії для вивчення причин стану Навального, оскільки право ініціювати подальші обстеження мають тільки родичі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на Deutsches Ärzteblatt.

Так, німецька Федеральна лікарська палата (BÄK) відхилила пропозицію російських колег про створення спільної групи для проведення медекспертизи у справі опозиціонера Олексія Навального. Асоціація «не слідчий орган», тому не може брати участь у розслідуваннях: це прерогатива держави.

Крім того, згідно з німецьким законодавством лише родичі мають право ініціювати подальші обстеження, підкреслили у BÄK.

Читайте також: У Польщі заперечують існування розмови з Німеччиною про відсутність отруєння у Навального

Водночас палата підтримала німецьких лікарів. «Медичні дані у справі Навального доступні. Не має жодних сумнівів у якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками у Німеччині», - сказано в заяві Федеральної лікарської палати.

BÄK «вкрай занепокоєна» станом здоров'я Навального і приєднується до вимоги уряду Німеччини до російської влади з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї небезпечної для життя хвороби.

Нагадаємо, що російські лікарі закликали колег із ФРН створити «спільну групу» щодо Навального, щоб «встановити причину його стану». Національна медична палата РФ звернулася до Федеральної лікарської палати.

Читайте також: Російського посла викликали в МЗС Британії через отруєння Навального

Як повідомляв Укрінформ, Інститут фармакології та токсикології Бундесвера у Мюнхені відмовився надати Росії подробиці результатів аналізів Навального, в чиїх пробах біоматеріалу виявлено сліди отруйної речовини з групи «Новічок»

20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, яким він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика було терміново госпіталізовано у місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок».