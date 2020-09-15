Федеральний президент Австрії не бачить зв’язку між отруєнням Навального і Nord Stream 2

Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен не бачить зв’язку між отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального і проєктом Nord Stream 2, долю якого має вирішувати Європа, а не США.

Про це Ван дер Беллен заявив на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується Nord Stream 2, звичайно, замах на пана Навального не може без коментарів пройти повз нас. Звичайно, європейське суспільство буде на це реагувати і дискутувати. Я особисто – підкреслюю, я особисто не бачу взаємозв’язку між Nord Stream 2 та випадком Навального», - сказав Ван дер Беллен.

За його словами, Nord Stream 2 є комерційним проєктом, який також стосується Росії і України.

Ван дер Беллен також зауважив, що Газпром постачає газ в Австрію понад 50 років, і досвід співпраці його країни з Росією є «дуже добрим». Водночас федеральний президент зазначив, що це «абсолютно комерційне» питання має «політичний аспект», який стосується плати за транзит російського газу територією України.

«Ми розуміємо чутливість цього питання. Але решта цієї ситуації – це для мене комерційне питання між партнерами, які співпрацюють десятиріччями. Тому, я думаю, що такий тип економічно-політичних питань вирішується все-таки в Європі, а не у Вашингтоні», - підсумував Ван дер Беллен.

Як повідомлялося, спікер фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі, кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген запропонував з огляду на отруєння Олексія Навального переглянути політику щодо РФ та запровадити жорсткі санкції. Зокрема зупинити проєкт «Північний потік-2».

Навальному стало зле 20 серпня в літаку, що летів з Томська до Москви.

Палата представників Конгресу США 21 липня схвалила поправку до оборонного бюджету, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2".

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Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.