Берлін пропонував Вашингтону інвестиції, щоб захистити Nord Stream 2 - Zeit

Федеральний уряд Німеччини намагався захистити проєкт "Північний потік 2" від американських санкцій і врятувати його, обіцяючи закуповувати більше скрапленого газу з США та побудувати за свій кошт термінали для його прийому.

Про це, як передає Укрінформ, пише німецька газета Zeit.

За даними видання, йдеться про "пропозицію на мільярди". На початку серпня міністр фінансів і віцеканцлер Олаф Шольц виклав своєму американському колезі Стівену Мнучіну спочатку усно, а згодом і письмово пропозицію про те, що Німеччина готова сама профінансувати будівництво двох спеціальних терміналів у портах для імпорту скрапленого газу. Американські компанії хочуть постачати американський газ до ФРН через термінали в портах Брунсбюттель та Вільгельмсхафен.

У письмовій пропозиції, яка була надіслана до Вашингтона 7 серпня, федеральний уряд пообіцяв "масово збільшити підтримку будівництва" терміналів, надавши на це до 1 млрд євро, стверджує ЗМІ.

Солідну інвестицію уряд ФРН пропонував в обмін на поступки США. "Натомість США дозволять безперешкодне завершення та експлуатацію "Північного потоку 2", - йдеться в письмовій пропозиції Берліна.

У липні уряд США обіцяв санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку 2", який протягнуто вже на 95%.

Глави ЄС 24 та 25 вересня обговорюватимуть майбутнє газопроводу на саміті у Брюсселі. Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального різні політики закликали заморозити завершення будівництва газогону.