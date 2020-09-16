Берлін пропонував Вашингтону інвестиції, щоб захистити Nord Stream 2 - Zeit
Про це, як передає Укрінформ, пише німецька газета Zeit.
За даними видання, йдеться про "пропозицію на мільярди". На початку серпня міністр фінансів і віцеканцлер Олаф Шольц виклав своєму американському колезі Стівену Мнучіну спочатку усно, а згодом і письмово пропозицію про те, що Німеччина готова сама профінансувати будівництво двох спеціальних терміналів у портах для імпорту скрапленого газу. Американські компанії хочуть постачати американський газ до ФРН через термінали в портах Брунсбюттель та Вільгельмсхафен.
У письмовій пропозиції, яка була надіслана до Вашингтона 7 серпня, федеральний уряд пообіцяв "масово збільшити підтримку будівництва" терміналів, надавши на це до 1 млрд євро, стверджує ЗМІ.
Солідну інвестицію уряд ФРН пропонував в обмін на поступки США. "Натомість США дозволять безперешкодне завершення та експлуатацію "Північного потоку 2", - йдеться в письмовій пропозиції Берліна.
У липні уряд США обіцяв санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку 2", який протягнуто вже на 95%.
Глави ЄС 24 та 25 вересня обговорюватимуть майбутнє газопроводу на саміті у Брюсселі. Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального різні політики закликали заморозити завершення будівництва газогону.