США продадуть Еміратам пів сотні винищувачів F-35

Уряд США затвердив продаж Об'єднаним Арабським Еміратам надсучасних озброєнь на суму понад 23 мільярди доларів.

Про це повідомив державний секретар США Майкл Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я розпорядився, щоб Держдепартамент офіційно повідомив Конгрес про наш намір дозволити ОАЕ придбати ряд надсучасних технологій на суму $23,37 млрд",- заявив Помпео.

Він уточнив, що угода включає можливість для ОАЕ придбати до 50 винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II вартістю $10,4 млрд, 18 безпілотних авіаційних систем MQ-9B на суму $2,97 млрд, а також ракет класу «повітря-повітря» та «повітря-земля» на суму $10 млрд.

При цьому Помпео назвав Об’єднані Арабські Емірати давнім важливим партнером США у галузі безпеки.

Як відомо, США й ОАЕ підтримують партнерські відносини у сфері безпеки й оборони – цю арабську країну у Вашингтоні вважають форпостом проти загроз з боку Ірану в регіоні.