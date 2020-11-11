США продадуть Еміратам пів сотні винищувачів F-35
Про це повідомив державний секретар США Майкл Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні я розпорядився, щоб Держдепартамент офіційно повідомив Конгрес про наш намір дозволити ОАЕ придбати ряд надсучасних технологій на суму $23,37 млрд",- заявив Помпео.
Він уточнив, що угода включає можливість для ОАЕ придбати до 50 винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II вартістю $10,4 млрд, 18 безпілотних авіаційних систем MQ-9B на суму $2,97 млрд, а також ракет класу «повітря-повітря» та «повітря-земля» на суму $10 млрд.
При цьому Помпео назвав Об’єднані Арабські Емірати давнім важливим партнером США у галузі безпеки.
Як відомо, США й ОАЕ підтримують партнерські відносини у сфері безпеки й оборони – цю арабську країну у Вашингтоні вважають форпостом проти загроз з боку Ірану в регіоні.