Трамп хоче повністю вивести війська США з Афганістану до Різдва

Про це він написав на офіційній твітер-сторінці, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків та жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва!"- наголосив глава Білого дому.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!