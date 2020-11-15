Новий глава Пентагону закликає завершити всі війни за участі США

Новий виконуючий обов'язки міністра оборони США Крістофер Міллер виступив з заявою з приводу участі американських військових у військових діях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посиланням на текст меморандуму, спрямованого співробітникам відомства.

У документі говориться, що Міллер вважає, що всі війни потрібно зупинити.

США «залишаються віддані тому, щоб завершити війну» в Афганістані, підкреслив урядовець.

«Ми не народ, який постійно воює, це суперечить усьому, за що ми виступаємо та за що боролися наші предки. Всі війни повинні закінчитися», - зазначив Міллер.

«Завершення війни вимагає компромісу та партнерства. Тепер прийшов час повертатися додому», - написав він.

Міллер раніше очолював урядовий Національний антитерористичний центр, а у 2018-2019 був спеціальним помічником президента із боротьби проти тероризму й загроз у Національній раді з безпеки Білого дому, служив в війську з 1983 по 2014, зокрема, брав участь у місіях в Афганістані та Іраку.

Фото: TOM WILLIAMS / POOL