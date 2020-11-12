Адміністрація Трампа блокує привітання Байдену від іноземних лідерів - ЗМІ

Адміністрація чинного президента США розпорядилася затримати всі офіційні привітання від іноземних лідерів на адресу Байдена.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Держдепартаменті, передає Укрінформ.

"Цілий стос привітань від іноземних лідерів обраному президентові Джо Байдену застряг у Державному департаменті. Однак адміністрація Трампа не дає йому доступу до цих послань", - ідеться у повідомленні.

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Традиційно саме Держдеп підтримує всі засоби комунікації обраного президента, тож іноземні лідери надсилають повідомлення через це відомство. Однак адміністрація Трампа закрила Байдену доступ до ресурсів Держдепу, оскільки глава Білого дому відмовляється визнати перемогу свого опонента.

"Команда Байдена самостійно контактує з урядами іноземних держав, і він уже провів численні телефонні переговори з лідерами", - зауважує телеканал.

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Як повідомляв Укрінформ, після повідомлення про перемогу Джо Байдена на виборах президента США, команда Дональда Трампа ініціювала численні судові процеси з вимогою переглянути результати підрахунку голосів в окремих штатах.