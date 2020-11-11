Байден обговорив тему України з лідерами Франції та Британії

Оголошений переможцем на виборах президента США Джо Байден провів телефонні переговори з європейськими лідерами, під час яких звернув увагу на українське питання.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях штабу Байдена, оприлюднених у Твітері, передає Укрінформ.

"Байден висловив готовність співпрацювати у питаннях щодо глобальних викликів, у тому числі безпеки та розвитку в Африці, конфліктів в Україні й Сирії, а також іранської ядерної програми", - зазначається в релізі стосовно переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Today, President-elect Joe Biden took part in separate congratulatory calls with the leaders of France, Germany, Ireland, and the United Kingdom. pic.twitter.com/vCyAVVF3qw — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 10, 2020

У розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обраний президент США також звернув увагу на питання України, позначивши його як пріоритетне для спільних зусиль Вашингтона й Лондона.

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"Серед спільних пріоритетів, які обговорювалися, - стримування COVID-19 та просування глобальних зусиль з охорони здоров'я; прагнення до стійкого економічного відновлення; відповідь на виклики кліматичних змін; зміцнення демократії; а також спільні зусилля в питаннях Західних Балкан й України", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, як повідомляється, Байден провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном.

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Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. Після попереднього підрахунку голосів упевнено лідирує демократ Джо Байден. Однак чинний глава держави Дональд Трамп не бажає визнавати свою поразку, заявивши, що добиватиметься перерахунку голосів.

Фото: Getty Images