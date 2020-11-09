Що Байден казав про Україну

Називав мужніми, обіцяв летальну зброю і переживав за боротьбу з корупцією

Звичайно, американці обирали президента в першу чергу для себе. Але й нам, українцям, далеко не байдуже, які плани щодо нашої держави має господар Білого дому. Наскільки можна розраховувати на США, як на союзника у боротьбі з агресивними потугами імперської Росії.

Дональд Трамп, який скоріш за все покидає цей пост, так і не дав однозначної відповіді на ці запитання. З одного боку, надав нам Джавеліни і є стійким противником Північного потоку-2, з іншого — загравав з Путіним і не вельми переймався бідами й проблемами нашої держави.

А що ж Джо Байден? Відповідь на це питання ми отримаємо після того, як він остаточно виборе перемогу й у новій іпостасі зробить свої перші кроки як симпатика України. Нині ж ми можемо нагадати, в якому контексті Байден згадував нашу країну під час свого віцепрезидентства та нової виборчої кампанії, в чому обіцяв допомогти, якими хотів нас бачити.

1. АДМІНІСТРАЦІЯ БАЙДЕНА ГАРАНТУЄ, ЩО УКРАЇНА ОТРИМАЄ ЛЕТАЛЬНЕ ОЗБРОЄННЯ

У разі перемоги на виборах президента США демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, аби надати Україні летальне озброєння. Така ініціатива міститься у вітальній заяві Байдена з нагоди 29-ї річниці незалежності України, опублікованій на сторінці його виборчої кампанії.

“Як президент я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена–Гарріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху”, – зазначив Байден у зверненні.

2. ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА – ЛИШЕ ЗА УМОВИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ РЕФОРМ

Під час опитування, проведеного Радою з міжнародних відносин США (CFR) серед кандидатів від Демократичної партії стосовно їхньої позиції з основних питань міжнародної політики, Джо Байден заявив:

“Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена”, – сказав Байден.

Він додав, що в економічній сфері працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік-2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу.

Водночас, Байден вважає, що допомогу Україні США мають надавати лише за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення незалежних антикорупційних прокурорів та суддів.

Він також підтримав би набагато потужнішу роль США поряд із Францією та Німеччиною в переговорах з Росією.

“Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви, і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія платила більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок", – заявив Байден.

3. РОСІЯ — ГОЛОВНИЙ ВОРОГ США

Кандидат у президенти США Джо Байден назвав Росію головним ворогом країни.

Москва, переконаний він, загрожує нацбезпеці Америки та намагається зруйнувати відносини країни з іншими державами.

«Я думаю, що найбільша загроза для США у плані руйнування нашої безпеки і наших союзів – це Росія», – говорив Байден в інтерв’ю американським ЗМІ.

Він також додав, що Путін «з усіх сил старається» поширити дезінформацію про нього. При цьому Китай, на його переконання, є серйозним конкурентом державі.

4. САНКЦІЇ МАЮТЬ ЗАЛИШАТИСЯ, ПОКИ РОСІЯ НЕ ПОВЕРНЕ КРИМ

Під час останнього візиту до України як віцепрезидента США 16 січня 2017 року Джо Байден заявив:

«Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і «Великою Сімкою» ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, аж доки Росія повністю, наголошую, повністю не виконає свої зобов'язання за Мінськими домовленостями, а санкції проти РФ, пов'язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні».

5. УКРАЇНА МАЄ ПОЗБУТИСЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ ПОВЕРНУТИ ЇЇ ДО КУМІВСТВА І КЛЕПТОКРАТІЇ

Віце-президент США Джозеф Байден закликав Україну продовжувати боротьбу з корупцією та посилювати роботу антикорупційних органів.

«Дуже важливо, щоб ви й надалі зміцнювали всі свої антикорупційні відомства, позбулися тих, хто хоче повернути Україну до кумівства та клептократії», – казав Байден.

Віце-президент США підкреслив, що корупція в державі й досі є «раковою пухлиною, яка продовжує роз'їдати демократію України зсередини», проте наголосив, що нещодавно створені НАБУ й Спеціалізована антикорупційна прокуратура «можуть вплинути на ситуацію за наявності відповідних ресурсів».

6. УКРАЇНА МАЄ ПРОДОВЖУВАТИ ПРАЦЮВАТИ З МВФ, ЩОБ ВПРОВАДЖУВАТИ ЖОРСТКІ РЕФОРМИ

Віце-президент США Джозеф Байден закликав владу України й надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а також очищати банківську систему й реформувати енергетичний сектор задля досягнення незалежності від російського газу.

«Попереду ще дуже багато роботи, щоб Україна нарешті реалізувала свій потенціал динамічної і сучасної економіки. Продовжуйте працювати з МВФ, щоб впровадити жорсткі реформи, які забезпечать стійкість економіки України, продовжуйте очищення банківської системи, впроваджуйте реформи в енергетичному секторі, щоб усунути залежність України від російського газу», – казав Байден.

Він також закликав Україну працювати над прозорою приватизацією державних підприємств та створити привабливе для інвестицій бізнес-середовище.

«Це не буде легко. Усе, що ви зробили, було нелегко. Вам доведеться багато зробити, щоб продовжити реформи», – підкреслив віце-президент США.

7. ТРИМАТИ ДВЕРІ ВІДКРИТИМИ ДЛЯ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ СТРУКТУРАХ

Віце-президент США Джозеф Байден заявив, виступаючи 18 січня 2017 року в Давосі, що США будуть стояти на боці України і закликав не закривати для неї двері членства в ЄС.

«Ми повинні продовжувати залишатися на боці України, яка протистоїть російській агресії та йде європейським шляхом доти, поки вона йде ним так, як потрібно», – заявив Байден.

Політик вважає важливим «тримати двері відкритими для членства в європейських та трансатлантичних інститутах». «Для таких країн Європи, де люди, як в Україні, Балтії продовжують прагнути стати частиною грандіозного проєкту Євросоюзу – це є інструментом для того, щоб відмовитися від неолібералізму, який так довго панував у їхніх країнах, змусити їх боротися з корупцією, змусити їх рухатися у 21 століття», – переконаний Байден.

8. УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ, ВИ – ВІДВАЖНІ ЛЮДИ

Під час візиту до Києва 21 листопада 2014 року в своєму зверненні до українців Джо Байден сказав:

«Ви дивовижні люди, український народе. Ви відважні люди. І ви вкотре показали це всьому світові. Завдяки вашій мужності та вашій жертовності українці перемогли — ви виграли для себе шанс докорінно змінити історію вашої країни на краще, отримати значно краще [майбутнє]».

9. США ПІДТРИМУЮТЬ СИЛЬНУ Й ОБ’ЄДНАНУ УКРАЇНУ

Заява віцепрезидента США Джо Байдена після зустрічі з українським прем'єр-міністром у Києві, 22 квітня 2014 року

«Жодна країна не має права просто захопити землю іншої держави, тому ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Криму Росією. І світ цього не визнає. Україна є і залишатиметься єдиною країною. США підтримують сильну й об'єднану Україну».

10. УКРАЇНІ ПОТРІБНА МІЦНА СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Виступ віцепрезидента США Джо Байдена у Верховній Раді України, грудень 2015 року

«Україна має бути достатньо сильною, щоб вибирати власне майбутнє. Вона має бути сильною в обороні, в економіці та з міцною системою демократичного управління. Сполучені Штати разом з вами в цій боротьбі».

11. ВІДЧАЙДУШНО СХВИЛЬОВАНИЙ РЕГРЕСОМ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В КИЄВІ

Джо Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві.

"Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві", – сказав Байден.

В якості прикладу того, як важливі зміни можна запровадити за короткий час, він навів історію зі звільненням генпрокурора Віктора Шокіна.

"Я їздив до Києва 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили", – розповів Байден.

"Я пішов на пресконференцію і сказав: ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", – додав він.

Байден зазначив, що на той час українська влада провела деякі дуже важливі необхідні інституційні й кадрові зміни.

"Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить на задній план. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться", – заявив він.

12. МОЖЛИВО, КОЛИСЬ УКРАЇНА ЗГАДАЄ “НЕЗЛИМ ТИХИМ СЛОВОМ” І ЙОГО

Промова Байдена у Верховній Раді України VIII скликання у 2015 році

У своєму виступі він назвав дві головні проблеми України – російську агресію і корупцію.

Він нагадав народним обранцям, що вони несуть відповідальність за майбутнє країни.

"Кожен з вас має відповісти на виклик історії, і, нарешті, побудувати об'єднану демократичну українську націю, яка витримає випробування часом», – зазначав він.

Говорячи про російську агресію, Байден констатував, що мета Росії — зруйнувати Україну. При цьому він підкреслив, що Вашингтон ніколи не визнає анексії Росією Криму:

«У XXI столітті країни не можуть – ми не можемо їм дозволити перекроювати кордони силою. Це основні правила. Якщо ми їх не втримаємо, ми все зруйнуємо. Росія порушила ці основні правила й продовжує порушувати їх. Сьогодні Росія окупувала суверенну українську територію. Я хочу чітко сказати: Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнаватимуть спроби росіян анексувати Крим!»

При цьому Байден окремо підкреслив, що боротьба з корупцією і реформи не менш важливі, ніж відбиття зовнішньої агресії.

«У вас є ще інша боротьба. Історична боротьба з корупцією. Україна не може собі дозволити, щоб люди втратили надію. Недостатньо просто створити Національне агентство з запобігання корупції. Реформ вимагає і система Генпрокуратури. Щоб вести цю боротьбу, вам потрібно провести судову реформу, щоб притягнути до відповідальності винних осіб. У цьому й полягають принципи демократії», – підкреслив він.

Наприкінці своєї промови Байден підкреслив – він не хоче, щоб його слова сприйняли як "вказівку" українським політикам. Американець процитував "Заповіт" Тараса Шевченка, зазначивши, що, можливо, колись Україна згадає "незлим тихим словом" і його.

Мар’яна Рабченюк. Київ