Більшість американців упевнені у перемозі Байдена

Близько 80% американців визнають, що на виборах президента переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters за підсумками опитування, проведеного спільно з компанією Ipsos.

Результати соцопитування свідчать, що 79% респондентів упевнені у перемозі Байдена, 13% відповіли, що підсумки виборів ще не підбиті, 3% заявили про перемогу Трампа, 5% вагалися з відповіддю.

Думки американців відрізняються залежно від партійних симпатій: про перемогу Байдена заявили приблизно шість із десяти прихильників республіканців та переважна більшість прибічників Демпартії.

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Опитування також показало, що 70% громадян США (83% демократів та 59% республіканців) упевнені, що на дільницях де вони проголосували, підсумки підбивають чесно.

Як повідомлялося, Дональд Трамп не визнає своєї поразки, заявляючи про фальсифікації. Його штаб подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Байдена у Пенсильванії.

Своєю чергою перехідна команда обраного президента Байдена розглядає можливість судового позову через зволікання з боку Управління загальних служб США (GSA) з визнанням його перемоги на виборах.