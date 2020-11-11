Трамп з'явився на публіці вперше після повідомлень про перемогу Байдена

Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами - на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

Відео заходу за участю президента оприлюднила пресслужба Білого дому, повідомляє Укрінформ.

Трамп разом із віцепрезидентом Майком Пенсом та іншими посадовцями вшанували пам'ять невідомого солдата на Арлінгтонському військовому цвинтарі. Президент не робив жодних заяв і залишив місце церемонії одразу після її завершення.

Востаннє Трамп з'являвся на публіці 5 листопада в пресцентрі Білого дому, коли заявив, що демократи намагаються "вкрасти вибори". Цю скандальну пресконференцію відмовилися транслювати центральні телеканали США, мотивуючи тим, що президент каже неправду.

Як повідомлялося, у США 3 листопада відбулися вибори президента. За результатами попереднього підрахунку голосів вважається, що перемогу на них отримав Джо Байден. Його уже привітали світові лідери, в тому числі Президент України.

Разом з тим 11 листопада стало відомо, що в штаті Джорджія проведуть повний перерахунок голосів. Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер заперечив, що зроблять на вимогу штабу Трампа. За попереднім підрахунком, Байден лідирував у Джорджії з перевагою у 14 тисяч голосів.

Фото: The White House