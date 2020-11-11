Заява Трампа про сфабриковані результати виборів виявилася безпідставною – WP

Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсильванії в ході американських виборів були сформовані на фальшивих свідченнях.

Як передає Укрінформ, про це у розслідуванні пишуть журналісти The Washington Post.

Так, зазначається, що працівник поштового відділення в місті Ері у штаті Пенсильванія Річард Хопкінс, на свідченнях якого про фальсифікації виборчих бюлетенів посилався Трамп, відмовився від своїх тверджень.

Раніше Хопкінс заявляв, що керівник поштового відділення в Ері наказував працівникам пошти проводити бюлетені, відправлені після дня виборів, заднім числом.

Базуючись на цих твердженнях, республіканці закликали генеральну прокуратуру розпочати федеральне розслідування щодо фальсифікації результатів виборів у Пенсильванії, яка є одним із ключових штатів для визначення переможця президентських виборів у США.

Втім, у понеділок Хопкінс підписав письмові свідчення, в яких відмовився від своїх звинувачень. Згодом демократи з комітету з нагляду Палати представників написали в Твіттері, що свідок повністю відмовився від своїх тверджень.

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Водночас пізніше Хопкінс опублікував відео, в якому заперечив, що відмовився від своїх заяв. Отримати коментар від Хопкінса журналістам поки не вдалось.

Фото: The White House