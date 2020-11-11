Ердоган привітав Байдена з перемогою та подякував Трампові

Президент Туреччини Ердоган привітав кандидата від Демпартії США Байдена з перемогою на виборах та подякував Трампові за розвиток двосторонніх відносин.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на офіційні меседжі, направлені з Анкари до Вашингтону й опубліковані на сайті президента Туреччини.

«Виклики, з якими ми стикаємося сьогодні на глобальному та регіональному рівнях, вимагають від нас подальшого розвитку та зміцнення відносин на основі спільних інтересів і цінностей. Ми підтверджуємо свою рішучість і надалі тісно співпрацювати з адміністрацією США у цьому напрямку», - йдеться у привітальному посланні Ердогана Байдену.

Турецький лідер також побажав миру та добробуту народу США.

Окрім того, Ердоган подякував Трампові за «щире й рішуче бачення двосторонніх відносин» протягом терміну його президенства.

«Незалежно від того, як буде підтверджено офіційні результати виборів, я вдячний за ваше щире і рішуче бачення розвитку турецько-американських відносин на основі наших взаємних інтересів та спільних цінностей протягом вашого чотирирічного президентського терміну», - йдеться у повідомленні.

Президент Туреччини запевнив, що його країна й надалі докладатиме зусиль для вдосконалення історичної дружби, партнерства та союзу між двома народами.

Як повідомлялося, Джо Байден, який переміг на виборах 3 листопада, має стати 46-м президентом США. Він уже отимав привітання від багатьох світових лідерів. Чинний президент не визнав своєї поразки, заявляючи про фальсифікації. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Байдена у Пенсильванії.

Перехідна команда обраного президента Байдена розглядає можливість судового позову через зволікання з боку Управління загальних служб США (GSA) з визнанням його перемоги на виборах.

Фото: АА