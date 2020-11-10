Вибори у США: Трамп заявив про «великий прогрес»

Президент США Дональд Трамп анонсував деякі «результати» наступного тижня, ймовірно пов’язані з проведеними в країні президентськими виборами.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Ми робимо великий прогрес. Результати наступного тижня. Зробимо Америку знову великою", - зазначив він.

Чинний президент Трамп наразі не визнав своєї поразки та наголошує на фальсифікації під час президентських виборів. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Джо Байдена у Пенсильванії.

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Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах 3 листопада та стане 46-м президентом США.

Низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвала Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС.

Перехідна команда обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість судового позову через затримку з боку Управління загальних служб США (GSA) визнати його перемогу на виборах.

GSA, як правило, визнає кандидата в президенти, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб почати передачу влади.

фото: The White House