Нова адміністрація США може повернутися до «ядерної» угоди з Іраном

За наслідками виходу зі Спільного всеосяжного плану дії щодо ядерної програми Ірану (англ.- JCPOA) США втратили майже всі важелі контролю за цією програмою, тож одним із можливих рішень нової адміністрації може стати повернення до даного формату.

Про це у середу під час виступу на онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum», в ході дискусії щодо змін у зовнішній політиці США після 2020 року, заявив радник обраного президента США Майкл Карпентер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз США є ізольованими на світовій арені від спроб контролю за ядерними програмами Ірану. Хоча на момент ухвалення JCPOA саме Іран був ізольованим на світовій арені, і США працювали з європейськими партнерами – Великобританією, Францією, Німеччиною, а також з Росією і Китаєм, щоб здійснювати тиск на Іран, щоб він погодився на цю угоду, яка мала механізми для перевірки та верифікації ядерної програми Ірану, зокрема, в контексті упередження появи її військового компоненту», - сказав американський політик.

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Він повідомив, що обраний президент США був дуже чіткім у тому, що він хотів би повернутися до участі у Спільному всеосяжному плані дії, якщо Іран повернеться до власних зобов’язань за цією угодою, що само по собі не є простим завданням і потребуватиме дипломатичних зусиль.

«Що ми бачимо сьогодні – це продовження процесу. Іран продовжує інвестувати у центрифуги та у ядерні матеріали, а США залишаються поза будь-якими правовими рамками, у яких можна було б зробити щось інше, окрім здійснення одноосібного тиску. Тож я думаю, що буде спроба провести нову оцінку можливостей, знайти дипломатичне рішення на основі JCPOA на зобов'язаннях, які він містить», - сказав радник обраного президента США Джо Байдена.

Як вже повідомляв Укрінформ, Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану був укладений у Відні у 2015 році. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року Сполучені Штати з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди та поновили санкції проти Ірану.