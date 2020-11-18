США розширили санкції проти Ірану

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти понад пів сотні фізичних та юридичних осіб Ірану, у тому числі впливових урядовців, компаній та суден, які використовує режим у Тегерані для підтримання свого впливу та збагачення.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства фінансів США, оприлюдненій у середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США сьогодні запровадив санкції проти ключової патронажної мережі верховного лідера Ірану – Фонду Ісламської революції Мостазафан»,- зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що цей фонд є «величезним конгломератом», який охоплює близько 160 холдингів у ключових галузях економіки Ірану, зокрема фінансової сфери, енергетики, будівництва та гірничодобувної промисловості.

«Хоча Боняд Мостазафан – це нібито благодійна організація, якій доручають виділяти пільги бідним та пригнобленим, її холдинги були експропрійовані в іранського народу та використовуються верховним лідером Алі Хаменеї для збагачення, винагороджування його політичних союзників та переслідування ворогів режиму»,- зауважили в Мінфіні США.

Крім того, OFAC ввів санкції проти міністра з питань розвідки та безпеки Ірану Махмуда Алаві через його провідну роль у порушенні прав людини, в тому числі під час протестів у листопаді 2019 року.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що кампанія максимального тиску на іранський режим, запроваджена адміністрацією США, «надзвичайно ефективна». За його словами, сьогодні іранська економіка стикається з валютною кризою, зростанням державного боргу та інфляцією.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Трампа впродовж останніх років послідовно посилює дипломатичний та економічний тиск на офіційний Тегеран через зловмисну діяльність Ірану в регіоні та ракетно-ядерні програми.