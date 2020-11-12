Запаси ядерного палива в Ірані перевищують ліміт у 12 разів - МАГАТЕ

Запаси урану в Ірані в 12 разів перевищують кількість, дозволену міжнародною угодою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Іран накопичив більш як 2 442,9 кг низькозбагаченого урану, таким чином у 12 разів перевищивши межу, встановлену Спільним всеосяжним планом дій з іранської ядерної програми.

У МАГАТЕ також стверджують, що Іран збагачує уран до рівня в 4,5%, коли домовленості 2015 року допускають рівень у 3,67%.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився від виконання деяких пунктів угоди.

Фото: EPA