Запаси ядерного палива в Ірані перевищують ліміт у 12 разів - МАГАТЕ
Укрінформ
Запаси урану в Ірані в 12 разів перевищують кількість, дозволену міжнародною угодою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Іран накопичив більш як 2 442,9 кг низькозбагаченого урану, таким чином у 12 разів перевищивши межу, встановлену Спільним всеосяжним планом дій з іранської ядерної програми.
У МАГАТЕ також стверджують, що Іран збагачує уран до рівня в 4,5%, коли домовленості 2015 року допускають рівень у 3,67%.
Як повідомляв Укрінформ, у травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився від виконання деяких пунктів угоди.
Фото: EPA