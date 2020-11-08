Президент Ірану закликає Байдена повернути Вашингтон до ядерної угоди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
США, після виходу з JCPOA у травні 2018 року, повторно запровадили санкції проти Ірану, що підкосили його економіку, яка в подальшому постраждала від спалаху пандемії коронавірусу. Намагаючись тиснути на Європу з метою подолання санкцій, Тегеран сам почав відмовлятися від виконання пунктів ядерної угоди.
"Тепер у наступної адміністрації США з'явилася можливість компенсувати минулі помилки та повернутися на шлях дотримання міжнародних домовленостей шляхом дотримання міжнародних норм", - заявив Рухані.
Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.
У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС.
Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.
Фото: АА