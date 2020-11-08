Президент Ірану закликає Байдена повернути Вашингтон до ядерної угоди

Президент Ірану закликає Байдена повернути Вашингтон до ядерної угоди

Укрінформ
Президент Ірану Хассан Рухані закликав обраного президента США Джо Байдена "компенсувати минулі помилки" та повернути США до ядерної угоди Тегерану зі світовими державами 2015 року - (Спільного всеосяжного плану дій) JCPOA.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

США, після виходу з JCPOA у травні 2018 року, повторно запровадили санкції проти Ірану, що підкосили його економіку, яка в подальшому постраждала від спалаху пандемії коронавірусу. Намагаючись тиснути на Європу з метою подолання санкцій, Тегеран сам почав відмовлятися від виконання пунктів ядерної угоди.

"Тепер у наступної адміністрації США з'явилася можливість компенсувати минулі помилки та повернутися на шлях дотримання міжнародних домовленостей шляхом дотримання міжнародних норм", - заявив Рухані.

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Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.

Фото: АА

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