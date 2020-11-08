Лідер Ірану назвав вибори у США «виставою»

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав вибори президента США "виставою", у відповідь Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Хаменеї у крадіжці сотень мільйонів доларів у свого народу та витраті коштів на війни.

Як передає Укрінформ, у своєму Твітері Хаменеї написав про занепад демократії у США.

"Ситуація в США і те, що там говорять про свої ж вибори, - це спектакль! Це приклад потворного вигляду ліберальної демократії у США", - заявив він.

У відповідь державний секретар США Майк Помпео відповів іранському лідерові у Твітері, вказавши, що той вкрав у свого народу мільйони доларів.

"Ви особисто вкрали у свого народу сотні мільйонів доларів. Ваші вибори абсурдні. Сотні кандидатів не можуть навіть балотуватися", - зазначив він.

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Помпео також додав, що нині іранський народ голодує, оскільки Хаменеї витрачає мільярди на війни задля підтимки власного режиму.

Як відомо, низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвала Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп наразі не визнав своєї поразки.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.