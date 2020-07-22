Іран погрожує завдати удару по США

Іран помститься за напад американських безпілотників у січні, у результаті якого загинув Касем Сулеймані, командувач підрозділом гвардійських операцій за кордоном.

Про це заявив верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, пише Сіньхуа із посиланням на його офіційний сайт.

“Іран ніколи не забуде цього й точно завдасть по американцях удару у відповідь”, - сказав Хаменеї.

Зазначається, що цю заяву було зроблено під час зустрічі із прем’єр-міністром Іраку Мустафою аль-Хадімі.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані.

У ніч на 8 січня Іран завдав по двох військових базах США в Іраку ракетної атаки.

Фото з сайту irna.ir