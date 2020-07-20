В Ірані стратили шпигуна за передачу інформації ЦРУ і Моссаду

Махмуда Мусаві Маджда стратили за передачу американському ЦРУ та ізраїльській розвідці "Моссад" секретної інформації про арміюі Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану.

Про це повідомляє IRNA.

"Пресслужба судової влади ІРІ в понеділок повідомила про страту іранського громадянина Махмуда Мусаві Маджда, засудженого за шпигунство на користь ЦРУ й Моссаду", - йдеться в повідомленні.

9 червня представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі на пресконференції повідомив, що Мусаві Маджда засудили до страти за передачу ЦРУ та ізраїльській розвідці "Моссад" секретної інформації про ЗС і КВІР Ірану.

Його також було звинувачено в розкритті місцезнаходження генерала Гасемі Сулеймані та інших військових командирів Ірану ЦРУ та ізраїльській розвідці "Моссад".

Як відомо, генерал Сулеймані був убитий 3 січня під час спецоперації США поблизу аеропорту в Багдаді. Крім Сулеймані в ході операції були вбиті заступник командувача "аль-Хашд аш-Шаабі" Абу Махді аль-Мохандес і 8 його соратників. Загиблі виїжджали на двох автомобілях з аеропорту Багдада.