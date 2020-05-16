У Сирії загинув високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції - ЗМІ
Про це повідомляє The Syrian Observer з посиланням на джерела в Ірані.
«Радник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Абу аль-Фадель Серлак загинув у місті Хассер у провінції Ідліб», - ідеться у повідомленні.
У повідомленні не пояснюється, від чого настала смерть, лише вказується, що Серлак «захищав святиню Зейнаба» (шиїтська мечеть у передмісті Дамаска, столиці Сирії).
При цьому зазначається, що останні два місяці підрозділи КВІР, які воюють у Сирії, зазнають посилених авіаударів з боку Ізраїлю.
Як повідомлялося, на початку січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку було вбито іранського генерала Касема Сулеймані, одного з лідерів військових підрозділів КВІР. Ліквідувати його наказав Дональд Трамп, оскільки Сулеймані нібито планував підірвати посольство США в Багдаді.
Фото: АА