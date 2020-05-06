В Ірані вбили трьох членів Корпусу вартових революції

Озброєні невідомі вбили трьох членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції під час стрілянини поблизу кордону Ірану з Іраком.

Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними агентства Tasnim, афілійованого з Корпусом вартових Ісламської революції, серед загиблих є полковник.

Як йдеться в повідомленні, "кілька контрреволюціонерів" також загинули в боях біля курдського міста Дівандарре, приблизно за 60 кілометрів від іракського кордону. Ніяких подробиць про приналежність озброєних немає.

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Видання також нагадує, що у цьому районі раніше відбувалися періодичні бої між іранськими силами та курдськими сепаратистами, а також бойовиками, пов'язаними з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".