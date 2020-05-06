В Ірані вбили трьох членів Корпусу вартових революції
Укрінформ
Озброєні невідомі вбили трьох членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції під час стрілянини поблизу кордону Ірану з Іраком.
Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними агентства Tasnim, афілійованого з Корпусом вартових Ісламської революції, серед загиблих є полковник.
Як йдеться в повідомленні, "кілька контрреволюціонерів" також загинули в боях біля курдського міста Дівандарре, приблизно за 60 кілометрів від іракського кордону. Ніяких подробиць про приналежність озброєних немає.
Видання також нагадує, що у цьому районі раніше відбувалися періодичні бої між іранськими силами та курдськими сепаратистами, а також бойовиками, пов'язаними з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".