Ізраїльська авіація знищила щонайменше 14 іранських бойовиків у Сирії

Унаслідок авіаудару, завданого Ізраїлем, на сході Сирії загинули 14 іранських та іракських бойовиків.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Унаслідок авіаудару, нібито завданого ізраїльськими військовими на сході Сирії, загинули щонайменше 14 іранських бойовиків та їх союзників", - йдеться у повідомленні.

За даними сирійського відділення Human Rights, всі загиблі при обстрілі баз в регіоні Дейр Еззор були громадянами Ірану та Іраку.

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Очікується, що кількість загиблих зростатиме, оскільки декілька поранених в результаті авіаудару перебувають у критичному стані.