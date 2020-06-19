Три країни ЄС закликають Іран повернутись до виконання ядерної угоди

Німеччина, Франція і Велика Британія (Е3) залишаються відданими Віденській ядерній угоді (JCPoA) з Іраном і закликають Тегеран повернутися до її виконання.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн Гайко Мааса, Жан-Іва Ле Дріана і Домініка Рааба, зробленій після їх зустрічі в Берліні 19 червня і розміщеній на сайті німецького МЗС.

«Ми закликаємо Іран до змістовної дискусії та вжиття конкретних заходів у координації з нами та іншими учасниками JCPoA. Країни Е3 підтверджують, що вони готові запроваджувавти обґрунтований та реалістичний підхід і очікують конструктивної відповіді від Ірану», - йдеться у заяві.

Глави МЗС також ініціюють проведення міністерської зустрічі, щоб переконати Іран повністю виконати свої зобов’язання та проаналізувати механізм урегулювання суперечок. Вони нагадують, що Віденська ядерна угода відіграє ключову роль в режимі нерозповсюдження ядерної зброї.

Міністри також висловили жаль і занепокоєння рішенням США вийти з JCPoA і знову піддати Іран санкціям.

Наголошується, що як E3 країни повністю виконали свої зобов'язання в рамках JCPoA, включаючи скасування санкцій, передбачених угодою, а до того ж вийшли за рамки зобов’язань, передбачених угодою щодо підтримки законної торгівлі з Іраном - в тому числі через механізм INSTEX, який зараз діє та дозволяє здійснювати транзакції між країнами.

Починаючи з 2019 року Іран здійснює ядерну активність, що суперечать його зобов’язанням відповідно до JCPoA. Три європейські країни глибоко стурбовані цими заходами, які серйозно підривають характер нерозповсюдження, йдеться у заяві.

З цієї причини 14 січня E3 запустив Механізм врегулювання спорів JCPoA (DRM), сподіваючись знайти дипломатичний спосіб збереження угоди та переконати Іран виконувати свої зобов’язання за JCPoA.

Міністри також висловили стурбованість тим, що, незважаючи на постійні зусилля МАГАТЕ, Іран не надає цій організації доступу до своїх об’єктів, внаслідок чого організація не виконала свого мандату. Дипломати закликали Іран негайно та всебічно співпрацювати з МАГАТЕ та забезпечувати необхідний доступ.

E3 вважають, що заплановане скасування ембарго ООН на звичайні озброєння відповідно до Резолюції 2231 наступного жовтня матиме далекосяжні наслідки для регіональної безпеки та стабільності. Вони нагадують, що ембарго ЄС на експорт звичайних озброєнь та їх носіїв буде залишатися чинним до 2023 року. Париж, Берлін і Лондон хотіли б обговорити це питання з Росією та Китаєм, які також залишилися учасниками JCPoA, а також з усіма іншими членами Ради Безпеки ООН та іншими ключовими учасниками.

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