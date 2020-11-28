Іран заявляє, що відповість на вбивство «батька» ядерної програми

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран "своєчасно і належним чином" відповість на вбивство вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ІРНА.

"Мозкові центри і вороги Ірану мають знати, що ми не залишимо без відповіді цей злочинний акт", - заявив Рухані, кажучи про вбивство вченого.

Водночас, за інформацією Reuters, представник Ірану в ООН Маджид Тахт Раванчи надіслав листа Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу і в Раду Безпеки ООН, в якому вказав на «серйозні ознаки відповідальності Ізраїлю» за загибель Фахрізаде і наголосив, що Тегеран залишає за собою право захищатися.

Як повідомлялося, 27 листопада провідний вчений-ядерник Ірану Мохсен Фахрізаде-Махаваді, який очолював дослідний центр нових технологій і вважався одним з «батьків» ядерної програми Ірану, був убитий біля Тегерана. Поки що ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу ​​роль в іранській ядерній програмі.

У 2019 році іранський уряд заявив про припинення дотримання частини обмежень по своїй ядерній програмі та погрожував посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.

5 січня 2020 року Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного положення ядерної угоди 2015 року.

фото: ІРНА