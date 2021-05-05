У BioNTech вважають свою вакцину ефективною проти усіх штамів коронавірусу

Вакцина від коронавірусу Pfizer-BioNTech надійно захищає від усіх відомих штамів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв’ю телеканалу СВС заявив директор компанії BioNTech Угур Сахін.

“У нас немає свідчень, що наша вакцина не діятиме проти наявних штамів коронавірусу”, - сказав Сахін.

Він зазначив, що його компанія “аналізує, чи здатні антитіла, які виробляються після щеплення нашою вакциною, нейтралізовувати відомі штами”.

“Наявні досі дані - дуже підбадьорливі стосовно усіх типів штамів”, - розповів експерт.

Сахін додав, що вакцина Pfizer-BioNTech зумовлює два типи імунної реакції, тож “двох шарів імунітету достатньо, аби впоратися із наявними штамами”. “Утім, ми, звісно, моніторимо варіанти вірусу, аби упевнитися в цьому”, - зауважив він.

Як відомо, вакцина Pfizer-BioNTech виготовляється за новітньою технологією mRNA, яка дозволяє швидко "навчити" організм виробляти антитіла для боротьби із вірусом.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадків зараження коронавірусом.

Фото: CTK Photo/Укрінформ