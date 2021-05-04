Євросоюз почав експертизу китайської COVID-вакцини Vero Cell

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) розпочало 4 травня процедуру поступової експертизи (rolling review) інактивованої вакцини від COVID-19 Vero Cell виробництва китайської компанії Sinovac.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сайті європейського медичного регулятора.

"Комітет ЕМА з ліків для людини (CHMP) розпочав поступову експертизу інактивованої вакцини від COVID-19 (Vero Cell), розробленої Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЕМА проведе оцінку відповідності вакцини Vero Cell стандартам ЄС щодо ефективності, безпеки та якості. Часові рамки для завершення цієї оцінки наразі невідомі, однак в ЕМА вказали на те, що це може бути швидше, ніж зазвичай, оскільки оцінка проводиться у рамках процедури rolling review.

Як повідомлялося, наразі Європейське агентство з лікарських засобів схвалило для використання чотири вакцини від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Раніше в МОЗ України заявляли, що до кінця поточного року Україна повністю забезпечить себе необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу.

Відомо, що ввечері 30 квітня в Україну прибула партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac обсягом 500 тис. доз. Надходження ще 1 млн доз вакцини CoronaVac МОЗ очікує у травні.

Окрім цього, очікується поставка до 1 млн доз вакцини Pfizer - як за прямими контрактами, так і в межах глобальної ініціативи COVAX. Також МОЗ розраховує отримати протягом травня 500 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва індійського Інституту сироватки крові та близько 800 тис. доз цього препарату в межах глобальної ініціативи COVAX.