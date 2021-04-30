Степанов очікує на поставку ще 1 мільйона доз вакцини CoronaVac у травні

Міністерство охорони здоров’я очікує поставки 1 мільйона доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech у травні.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

“Ми повинні отримати ще щонайменше 1 млн доз CoronaVac для того, щоб вони майже закрили свій контракт. Таку інформацію, офіційне повідомлення від компанії Sinovak і від Китаю ми отримали”, - сказав Степанов.

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Також, за словами Степанова, очікується поставка до 1 млн доз вакцини Pfizer, як за прямими контрактами, так і в межах глобальної ініціативи COVAX.

Окрім цього, МОЗ розраховує на поставку 500 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва індійського Інституту сироватки крові, а також близько 800 тис. доз цієї ж вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX.

За словами Степанова, ці поставки очікуються протягом травня.