Степанов очікує на поставку ще 1 мільйона доз вакцини CoronaVac у травні
Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».
“Ми повинні отримати ще щонайменше 1 млн доз CoronaVac для того, щоб вони майже закрили свій контракт. Таку інформацію, офіційне повідомлення від компанії Sinovak і від Китаю ми отримали”, - сказав Степанов.
Також, за словами Степанова, очікується поставка до 1 млн доз вакцини Pfizer, як за прямими контрактами, так і в межах глобальної ініціативи COVAX.
Окрім цього, МОЗ розраховує на поставку 500 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва індійського Інституту сироватки крові, а також близько 800 тис. доз цієї ж вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX.
За словами Степанова, ці поставки очікуються протягом травня.