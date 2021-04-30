Pfizer/BioNTech подали заявку на використання вакцини для дітей

Виробники вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc та BioNTech SE подали документи на схвалення препарату для дітей віком від 12 років

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт німецького розробника.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, компанії 30 квітня оголосили, що подали заявку до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з пропозицією розширити показання для використання вакцини Pfizer/BioNTech «Comirnaty» у підлітків віком від 12 до 15 років.

Якщо EMA схвалить дозвіл, то він буде дійсним у всіх 27 державах-членах ЄС.

Компанії вже подали подібний запит до Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) про надання дозволу на екстрене використання (EUA) вакцини і планують вимагати додаткових поправок в інших контролюючих органів у всьому світі.

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Подання базується на даних основного клінічного випробування фази 3, в якому взяли участь 2260 учасників у віці від 12 до 15 років. Результати цього дослідження, оголошені 31 березня 2021 року, показали ефективність вакцини на 100%. Під час випробування вакцина також добре переносилась учасниками. Вони будуть продовжувати перебувати під наглядом експертів протягом ще двох років після введення другої дози.

Як повідомлялось, вакцина Pfizer-BioNTech проти COVID-19 базується на власній технології мРНК BioNTech. Вона наразі використовується в ЄС та багатьох інших країнах світу.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard