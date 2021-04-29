Pfizer обіцяє пігулки від коронавірусу вже до кінця року

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від коронавірусу: в компанії анонсували, що нові ліки з'являться до кінця цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC із посиланням на генерального директора Pfizer Inc. Альберта Булу.

«Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах. Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати й проти нових штамів коронавірусу. Перший варіант – ін'єкційний. Другий варіант – пероральний (прийом ліків, зазвичай пігулок, шляхом проковтування). Зараз ми активно працюємо над ним, а до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами», – заявив Альберт Була.

Ліки, над якими працює Pfizer, є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

Альберт Була поділився сподіванням, що пігулки дозволять людям лікувати коронавірус удома – без відвідування лікарень без зайвої потреби.

Як повідомлялося, 16 квітня в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Станом на ранок четверга в світі загалом виявлено 150 242 628 випадків COVID-19, серед яких 3 164 170 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 775 690 осіб.