Pfizer є ефективною проти 30 штамів коронавірусу – розробник

Вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech та американським концерном Pfizer, дає захист від COVID-19 через кілька днів після введення другої дози.

Про це заявив на брифінгу для іноземних журналістів у Берліні керівник BioNTech, один з «авторів» вакцини Угур Шахін, передає власний кореспондент Укрінформу.

Перший ефект формується не раніше, ніж на 12 день після першої дози. Отже, перші 12 днів препарат фактично не діє, має «нульовий захист», і якщо людина підхопить інфекцію протягом цього періоду, вакцина їй аж ніяк не допоможе, сказав Шахін.

«Максимальної ефективності препарат сягає на 7 день після другої дози, отже, на 28 день після першого щеплення», - пояснив учений.

Шахін також поінформував, що після 8 місяців після щеплення рівень антитіл починає суттєво падати, та порадив робити третю дозу, «підсилювач» вакцини, через 9-12 місяців після першого щеплення. Загалом розробники рекомендують у майбутньому вакцинуватися кожні 18 місяців.

Препарат від Pfizer/BioNTech, який під час клінічних випробувань показав ефективність на рівні 95%, у реальному житті є навіть більш дієвим, його ефективність сягає 97%, як показує, приміром, досвід Ізраїлю, стверджує розробник вакцини.

Глава BioNTech підтвердив, що ця вакцина є ефективною проти близько 30 штамів коронавірусу, зокрема, «британської» та «бразильської» мутацій, і сподівається, що буде такою ж і проти «індійського» штаму.

Розробники вакцини, зазначив Шахін, дуже уважно слідкують за всіма повідомленнями про можливі побічні ефекти, адже найголовнішим у розробці лікарських засобів є принцип «не нашкодити».

Як повідомлялося, BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) - німецька біотехнологічна компанія, базується в Майнці, розробляє та виробляє активні імунотерапії на основі рибонуклеїнової кислоти (мРНК) для використання як індивідуальної імунотерапії раку, вакцин проти інфекційних захворювань та в якості протеїнозамінної терапії рідкісних захворювань, а також розроблену клітинну терапію, нові антитіла та імуномодулятори малих молекул як варіанти лікування раку.

У 2020 році BioNTech спільно з американською Pfizer розробили РНК-вакцину BNT162b2 для запобігання COVID-19. Вона стала першою дозволеною вакциною проти коронавірусу на території ЄС.

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