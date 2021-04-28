COVID-щеплення знижує поширення вірусу в родині наполовину

Вакцинація від коронавірусу не лише зменшує симптоматичні прояви, а й знижує поширення вірусу майже до половини серед членів родини, які проживають на спільній житловій площі, у випадку захворювання на COVID-19 вакцинованого члена родини.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це свідчать дані дослідження Служби громадського здоров'я Англії (PHE).

У дослідженні йдеться, що люди, які щепилися однією дозою вакцини Pfizer або AstraZeneca та через три тижні захворіли на коронавірус, на 38-49% менше передавали вірус у межах своєї сім’ї, ніж невакциновані.

Також через чотири тижні у щеплених будь-якою з вакцин британців на 60-65% знижувався ризик розвитку симптомів захворювання в разі зараження коронавірусом. «Ми вже знаємо, що вакцини рятують життя, а це дослідження представляє найповніші «живі» дані, що показують зменшення передачі вірусу», - зазначив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок.

У дослідженні взяли участь понад 57 тис. людей з 24 тис. родин, в яких спостерігали лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19 після вакцинації.

Як повідомлялося, за останні кілька місяців успішна кампанія з вакцинації у Британії, що охопила понад половину дорослого населення, та жорсткі обмежувальні заходи дозволили зменшити кількість смертей більш ніж на 95%, а випадків захворювання - на понад 90% від пікових значень січня.