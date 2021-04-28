Як вакцинуватимуть колективи — роз'яснення центру здоров'я

Вакцинація від COVID-19 організованих колективів, які записалися на щеплення, відбуватиметься за наявності достатньої кількості вакцин.

Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоров’я на запит Укрінформу.

“Щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини. Коли буде можливість провакцинувати проти COVID-19 колектив, з його керівником зв’яжеться регіональний координатор вакцинації та повідомить про деталі, у тому числі щодо вакцини, якою проводитиметься щеплення”, - йдеться у відповіді Центру громадського здоров’я.

У ЦГЗ поінформували, що регіональні координатори узгодять з організацією, яка записалася на щеплення колективу проти COVID-19, час та умови проведення щеплення.

Серед іншого, керівництво колективу має забезпечити необхідні умови для проведення вакцинації.

“Приміщення для вакцинації має бути заздалегідь підготовленим, чистим, добре освітленим, відділеним від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями. Приміщення повинно мати достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації у складі щонайменше 3 осіб. Мати доступ до інтернету (Wi-Fi)”, - йдеться у відповіді.

У приміщенні має бути кушетка для пацієнтів, стільці та столики для роботи мобільної бригади.

Перед проведенням вакцинації членів колективу огляне лікар. Також на підприємстві має бути окреме приміщення для медичного спостереження протягом 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб.

У ЦГЗ додали, що працівникам бажано мати підписану декларацію з сімейним лікарем, оскільки у такому випадку інформація про них вже є в електронній базі. Якщо декларації немає, потрібно мати з собою паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунізації, тим, хто перехворів на COVID-19, варто відкласти вакцинацію від COVID-19 на 6 місяців після перенесеного захворювання. Проте, якщо у цих людей є бажання щепитися, вони безперешкодно можуть записатися на вакцинацію.

За потреби мобільна бригада може приїхати кілька разів в одну організацію. В цьому випадку всі логістичні питання узгоджуються з регіональним координатором.

Щодо отримання другої дози вакцини з представниками організацій зв’яжуться додатково, в міру наближення відповідного терміну.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я відкрило запис в чергу на вакцинацію колективів підприємств/організацій від 50 осіб. Записатися можна зателефонувавши до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19.