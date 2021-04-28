Степанов прогнозує майже мільйон доз вакцини Pfizer вже у травні

Вже у травні Україна очікує отримати близько мільйона доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer: 473 тисячі доз у межах глобальної ініціативи COVAX та до 500 тисяч доз у межах прямого контракту з компанією-виробником.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Наш», передає Укрінформ.

Зокрема МОЗ отримало підтвердження про постачання 473 850 доз вакцини до 17-18 травня. Також у травні Україна має отримати за прямим контрактом з фармкомпанією до 500 тисяч доз препарату.

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Отриману вакцину у МОЗ планують використати для щеплення людей від 60 років.

Також, до кінця місяця до України має прибути чергова партія китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac.

«Ми отримали підтвердження, в тому числі від посла Китаю в Україні, що такі 500 тис. доз вакцини повинні прибути в Україну до 30 квітня», ㅡ сказав Степанов.

Нагадаємо: як раніше повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, 21 квітня Україна отримала лист від COVAX про те, що до кінця травня мають привезти ще 1 млн 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio (вироблена у Південній Кореї).