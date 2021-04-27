У травні Рада може повернутися до питання про відставку Степанова

У травні Рада може повернутися до питання про відставку Степанова

Укрінформ
Заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що Верховна Рада у травні може повернутися до обговорення питання відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова. А під час засідання парламенту 29 квітня навряд чи розглядатимуть це питання.

Як передає Укрінформ, про це парламентарій заявила в інтерв'ю Громадському радіо.

«Часу до засідання майже не залишилося для проходження усіх процесів, необхідних для підняття питання відставки Степанова. Крім того, у нас не заплановані засідання фракцій до четверга, а заочно ухвалити можливого кандидата на посаду очільника МОЗ ми не можемо. Якщо ж робити ротацію, то одразу необхідно призначати нового міністра, а не виконуючого обов’язки, а для цього призначення необхідні зустрічі з нашою фракцією, з іншими фракціями», – розповіла Кравчук.

За її словами, кандидат на посаду міністра охорони здоров’я має бути знайомий зі станом справ, і ним не може стати «нова людина», оскільки це несе певні ризики.

«У нас багато процесів, які вже тривають, зокрема, кампанія з вакцинації. Один із варіантів, кого можуть призначити на місце Степанова – його заступники, але офіційно ніяких кандидатів до фракції «Слуга народу» не заявляли, зустріч із кандидатами у нас не було. Хоча невдоволення загальним керівництвом Степанова, особливо процесом контрактування вакцини, дійсно викликає багато питань, у тому числі у нашої фракції», – сказала Кравчук.

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«Думаю у травні до питання відставки Степанова ще повернемося – тоді буде більше часу для зустрічей та обговорення, матимемо змогу подивитися звіти його роботи. Були плани, озвучені ще наприкінці минулого року, щодо вакцинації. Звіримо факти з планом», – додала парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Євгенія Кравчук заявила, що у фракції не виключають обговорення питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова в разі провалу вакцинації від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками року роботи уряду заявив, що міністра охорони здоров'я Максима Степанова ніхто не "рятує від відставки", він проявив себе як ефективний антикризовий менеджер.

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