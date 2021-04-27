У четвер Рада може зібратися на позачергове засідання – депутатка

У четвер, 29 квітня, планується проведення ще одного позачергового засідання Верховної Ради, на якому розглянуть низку питань.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У четвер однозначно буде позачергове засідання. Там буде дуже багато питань. Я думаю, що ми будемо до глибокої ночі в четвер", - сказала вона.

Зокрема, Кравчук зазначила, що від Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розглянуть законопроєкти щодо туризму та про центри надання культурних послуг.

Окрім того, у четвер може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді з вівторка, 16 березня, триває розгляд поправок до проєкту закону №2194. Загалом до другого читання законопроєкту винесено 3128 поправок, депутати від фракцій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" наполягають на їх розгляді. Таким чином, депутати не можуть переходити до інших питань на чергових засіданнях, не завершивши розгляд цього законопроєкту.

Народні депутати із фракції "Слуга народу" ініціювали позачергове засідання Верховної Ради і розпочали збір підписів.