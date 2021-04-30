В Україну доставили ще пів мільйона доз вакцини CoronaVac

До України увечері 30 квітня доставлено 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, аби забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя», - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Фото: t.me/s/mozofficial

Як повідомляв Укрінформ, перша партія вакцини CoronaVac (215 тис. доз) прибула в Україну 25 березня, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. В Україні зареєстровані та використовуються вакцини CoviShield, розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. вакцина американської компанії Pfizer, вакцина SkBio від Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.