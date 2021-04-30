Повторне щеплення AstraZeneca почнуть із 19 травня - зарезервували 15 тисяч доз

Для початку щеплень другою дозою вакцини проти коронавірусу з 19 травня уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Про це журналістам повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано її 15 тисяч доз", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз в Україні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield, SKBio).

Як повідомлялося, в Україні протягом 29 квітня щеплення від коронавірусу отримали 73 376 осіб. Загалом 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 130 осіб.

Станом на 29 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 людина.

Україна розпочала вакцинацію від коронавірусу 24 лютого.