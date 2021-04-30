Минулої доби щеплення від коронавірусу отримали понад 73 тисячі осіб

В Україні протягом 29 квітня щеплення від коронавірусу отримали 73 376 людей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"73 376 людей щеплено проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні. 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - написав міністр.

Протягом минулої доби найбільше людей вакцинували у столиці - 8 362, на Харківщині - 6 015, Київщині – 5 743, Полтавщині - 5 433, Дніпропетровщині - 4 968.

Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 072 нових випадки коронавірусної хвороби.