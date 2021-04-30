В Україні за добу зафіксували 10 072 випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 072 нових випадки коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"10 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників", - зазначив він.

Степанов також повідомив, що за минулу добу госпіталізували 3 117 осіб, зафіксовано 307 летальних випадків, здійснено тестувань за добу – 90 101.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 069 537 осіб; одужали – 1 655 525 осіб; летальних випадків – 44 085; проведено ПЛР-тестувань – 9 418 779.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.