Цілування хрестів та ікон: Кабмін і Рада церков узгодили обмеження на Великдень

Кабінет Міністрів не вводитиме додаткові обмеження на Великдень, але рекомендує громадянам обмежити кількість соціальних контактів.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Хочу заспокоїти всіх громадян: МОЗ не планує подавати до уряду будь-які інші правила обмежень саме на Великодні свята. Ми будемо жити саме з тими обмеженнями, тими правилами, які існують в країні на сьогодні”, - сказав Степанов.

Він поінформував, що Кабінет Міністрів провів зустріч із Радою церков та релігійних організацій, на якій урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів.

“Зокрема, ми дійшли згоди щодо зменшення тривалості богослужінь, з одночасним збільшенням їх кількості, фіксації дверей в храмах, щоб вони були у відкритому стані. Також домовилися про тимчасову заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів: поцілунки хрестів, ікон, святинь”, - розповів міністр.

МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина з домогосподарства.

Бажано максимально виключити відвідування служб людьми похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання.

На освяченні великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.

Міністр закликав громадян утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень та травневі свята, уникати скупчень, носити маски та дотримуватися особистої гігієни. А також по можливості відкласти поїздки до друзів та родичів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432.