В Україні за добу - 7 915 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники", - зазначив він.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу було госпіталізовано 1 650 осіб, сталося 432 летальні випадки,

зафіксовано ще 17 391 особу, яка одужала; здійснено тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 038 248 осіб; одужало – 1 596 829 осіб; летальних випадків – 42 950; проведено ПЛР-тестувань – 9 292 051.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

За добу 26 квітня 11 100 людей щеплено проти COVID-19.

539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу 25 квітня, зареєстрували 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби, летальних випадків - 195.