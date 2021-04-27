Віряни можуть долучитися до Великодніх богослужінь в онлайні - Епіфаній

Українці, які перебувають у групі ризику з огляду на ймовірність інфікування COVID-19, можуть долучитися до богослужінь на Великдень в онлайн-режимі.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

“Зараз бачимо, що ситуація складна, але ми вдячні уряду, вдячні МОЗ, що в цьому році, як і минулого року, ми маємо можливість звершувати богослужіння. Але як церква ми закликаємо всіх тих, хто перебуває в зоні ризику не відвідувати в цей час храми, тому що ми маємо можливість долучитися до богослужінь онлайн. Тому як предстоятель Православної церкви України закликаю всіх бути пильними, мудрими й відповідальними в цей особливий час, не наражати інших. Якщо ви не перехворіли, якщо перебуваєте в зоні ризику, то краще в цей час утриматися і брати участь в онлайн-богослужіннях”, - сказав Епіфаній.

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Він додав, що освячення великодніх кошиків буде відбуватися надворі. Окрім того, як і торік, церква отримує запрошення на підприємства, які виготовляють продукти до Великодніх свят, тому віряни зможуть купити вже освячені паски.

Як повідомлялося, міська влада Києва встановила особливі вимоги до релігійних заходів на Великдень. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

У храмах необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, а також забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.