Степанов: Очікуємо збільшення кількості хворих на COVID-19 після свят

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності на COVID-19 після великодніх та травневих свят.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми розуміємо що повністю обмежити відвідування храмів у нашій країні неможливо. І в червні, за три-чотири тижні після свят (там же не тільки Великдень, а й травневі свята, збільшується мобільність населення), ми очікуємо збільшення кількості хворих”, - сказав Степанов.

При цьому міністр зауважив, що дотримання карантинних обмежень у храмах, проведення богослужінь в онлайн-режимі дадуть можливість пройти Великодні свята без зростання захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, Максим Степанов закликав українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі.

Крім того, глава МОЗ закликав церкву створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.