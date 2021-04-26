Президент побоюється, що після Великодня буде нова хвиля COVID-19

Президент Володимир Зеленський побоюється того, що через скупчення людей у церквах у зв'язку із релігійними святами може бути ще одна хвиля COVID-19.

Про це він сказав журналістам під час поїздки на Чорнобильську АЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо кадри, великодні кадри, там, де дуже багато людей, де вже черги до церкви стоять. Мені здається, через коронавірус у нас може бути ще одна хвиля. Ось це є проблема. Я б, наприклад, на місці голів церков, звернувся б ще раз до усіх людей (закликав дотримуватися карантинних обмежень – ред.)", - сказав Зеленський.

Звісно, додав він, держава не втручається у релігійні питання, українці вільні у своєму виборі та ходять у ті церкві, в які вважають за потрібне. Зі свого боку, запевнив Президент, влада робить усе можливе для того, щоб у Великдень не було пострілів на окупованих територіях та не було смертей.

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Як повідомляв Укрінформ, Суспільне покаже Великодні богослужіння 1 та 2 травня із Золотоверхого собору та Патріаршого собору УГКЦ.

У Києві розробили особливі вимоги до святкування Великодня. Щоб упередити сплеск вірусу, міська влада рекомендує керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі. Храмам необхідно дотримуватися суворих правил та обмежень, забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях, та масковий режим.