До кінця року можна вакцинувати 70% населення України – Ляшко
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Водночас головсанлікар звернувся до жителів Одещини і всіх українців з проханням - дотримуватися карантинних обмежень під час травневих свят
"Мета мого візиту - подивитися, як в області розпочали вакцинацію, чи належно підготовлені пункти вакцинації. Побувавши у Подільську, Любашівці, Роздільній, пересвідчився: всі пункти готові, є вакцини і сформовані списки як мінімум на 50 людей на добу", - зазначив Ляшко, виступаючи на засіданні колегії облдержадміністрації.
"У цілому нарощенням темпів вакцинації на Одещині я задоволений - за минулу добу в регіоні зроблено 2683 щеплення", - наголосив головсанлікар, зауваживши, що вся вакцина, яку доставлено в Україну, безпечна.
"Зараз медики роблять 70 тисяч щеплень на добу, а до кінця 2021 року хочемо вакцинувати як мінімум 70 відсотків населення України - це 48 млн уколів", - сказав Ляшко.
На його думку, якщо об'єднати зусилля, можна робити щодоби і 100, і 200 тис. щеплень.
Ляшко акцентував, що багато залежить від налагодження комплексної роботи органів влади та медичних закладів. За його словами, наразі є питання до кожного регіону.
Головсанлікар також звернувся до жителів Одещини і всіх українців з проханням - дотримуватися обмежень адаптивного карантину під час травневих свят. Якщо буде багато порушень, одеситам доведеться повернутися в червону зону.
Як повідомлялося, тиждень тому Ляшко передав публічний «привіт» очільникам облдепартаментів охорони здоров’я Харківської, Одеської та Запорізької областей, які своєчасно не використали виділені дози вакцини AstraZeneca індійського виробництва. І пообіцяв здійснити моніторингові візити в ці регіони для оцінки причин невикористання вакцин.
Своєю чергою, гендиректор Одеського обласного центру громадського здоров'я Оксана Денисенко заявила, що партію вакцини від COVID-19 AstraZeneca/Covishield на Одещині поки що повністю не використано через те, що багато місцевих медиків перехворіли на коронавірус і набули природний імунітет. Однак до кінця червня всю партію вакцини буде використано.
За минулу добу, 28 квітня, в Одеській області вакциновано 2 тис. 683 осіб, лабораторно підтверджено методом ПЛР інфікування коронавірусом 518 осіб, в тому числі 22 дітей і 13 медпрацівників.
В Україні за минулу добу, 28 квітня, зареєстрували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 387.