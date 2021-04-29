До кінця року можна вакцинувати 70% населення України – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який здійснив 29 квітня робочу поїздку до Одеської області, вважає, що до кінця 2021 року вдасться вакцинувати не менше 70 відсотків населення України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас головсанлікар звернувся до жителів Одещини і всіх українців з проханням - дотримуватися карантинних обмежень під час травневих свят

"Мета мого візиту - подивитися, як в області розпочали вакцинацію, чи належно підготовлені пункти вакцинації. Побувавши у Подільську, Любашівці, Роздільній, пересвідчився: всі пункти готові, є вакцини і сформовані списки як мінімум на 50 людей на добу", - зазначив Ляшко, виступаючи на засіданні колегії облдержадміністрації.

"У цілому нарощенням темпів вакцинації на Одещині я задоволений - за минулу добу в регіоні зроблено 2683 щеплення", - наголосив головсанлікар, зауваживши, що вся вакцина, яку доставлено в Україну, безпечна.

"Зараз медики роблять 70 тисяч щеплень на добу, а до кінця 2021 року хочемо вакцинувати як мінімум 70 відсотків населення України - це 48 млн уколів", - сказав Ляшко.

На його думку, якщо об'єднати зусилля, можна робити щодоби і 100, і 200 тис. щеплень.

Ляшко акцентував, що багато залежить від налагодження комплексної роботи органів влади та медичних закладів. За його словами, наразі є питання до кожного регіону.

Головсанлікар також звернувся до жителів Одещини і всіх українців з проханням - дотримуватися обмежень адаптивного карантину під час травневих свят. Якщо буде багато порушень, одеситам доведеться повернутися в червону зону.

Як повідомлялося, тиждень тому Ляшко передав публічний «привіт» очільникам облдепартаментів охорони здоров’я Харківської, Одеської та Запорізької областей, які своєчасно не використали виділені дози вакцини AstraZeneca індійського виробництва. І пообіцяв здійснити моніторингові візити в ці регіони для оцінки причин невикористання вакцин.

Своєю чергою, гендиректор Одеського обласного центру громадського здоров'я Оксана Денисенко заявила, що партію вакцини від COVID-19 AstraZeneca/Covishield на Одещині поки що повністю не використано через те, що багато місцевих медиків перехворіли на коронавірус і набули природний імунітет. Однак до кінця червня всю партію вакцини буде використано.

За минулу добу, 28 квітня, в Одеській області вакциновано 2 тис. 683 осіб, лабораторно підтверджено методом ПЛР інфікування коронавірусом 518 осіб, в тому числі 22 дітей і 13 медпрацівників.

В Україні за минулу добу, 28 квітня, зареєстрували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 387.