Вакцинація людей 65+ розпочалася раніше - і це правильно

Тепер ключове питання: а чим вакцинувати – маємо? А ще – комунікація. Адже кількість щеплених в категорії 80+ менше 3%...

У останні дні квітня Мінохорони здоров’я оголосило про початок вакцинації людей, старших 65 років. Як повідомили в міністерстві, громадяни цієї вікової категорії можуть записатися на вакцинацію безпосередньо у найближчому пункті щеплення або у сімейного лікаря. За словами фахівців, це рішення може нарешті прискорити темпи вакцинації в Україні, і перші передумови для цього є. За 28 квітня було провакциновано рекордну кількість людей – 70 тисяч.

Людей у віці 65+ почнуть вакцинувати раніше, ніж планували

Згідно з календарним планом імунізації проти COVID-19, вакцинацію людей віком старше 65 років планували розпочати аж у серпні, але, як бачимо, терміни значно посунулися. Можливо, це зумовлено тим, що не знайшлося достатньо бажаючих вакцинуватися серед людей категорії 80+. Утім експерти лише вітають таке рішення, адже це означає, що вакцинальна кампанія, яка в Україні йде дуже повільно, може прискоритися. Співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк вважає, що це дозволить прискорити темпи вакцинації приблизно в 2,5 рази.

Павло Ковтонюк

«Я вважаю, що категорію 65+ треба було вакцинувати з першого дня. Навіть якщо вакцина закінчується, слід робити паузу і чекати на нову поставку. Минулого тижня, на жаль, помер президент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич, у якого було супутнє захворювання – онкологія і ковід, і який був змушений чекати на вакцинацію. Тому я вважаю, що вакцинацію потрібно не розмазувати тонким шаром, а надати доступ якомога більшій кількості населення, бо що довше не вакцинована людина, то більше вона наражається», – переконує Павло Ковтонюк.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський додає, що рішення почати з вакцинації людей віком 80+ не врахувало особливостей поведінки людей в Україні. Якщо, наприклад, в Іспанії люди у такому віці ще ведуть активний спосіб життя, то в Україні ті, кому за 80, вже рідко виходять з дому. «А от люди у віці 65+, у яких вже накопичилися супутні захворювання, що створюють проблеми у разі інфікування коронавірусом, ще активні – ходять, спілкуються, а відтак – мають значно вищий ризик заразитися. Тож з точки зору збереження людям років життя, погоджуюся, що треба було відкривати доступ до вакцинації для ширшої групи раніше», – вважає Гліб Вишлінський.

Вакцинуватимуть корейською AstraZeneca і Pfizer

Хоча у Міністерстві тільки зараз оголосили про запис людей, старших за 65 років, на вакцинацію, та згідно з офіційною інформацією урядового порталу Сovid19.gov.ua, чимало людей з цієї категорії щеплення вже отримали. За березень і квітень було вакциновано майже 97 тисяч людей у віці 60-69 років. І ще 52 тисячі людей віком 70-79 років.

Звісно, якщо подивитися, скільки всього людей у цій віковій категорії, то ці цифри – крапля в морі. За даними Держстату за 2020 рік, в Україні налічується близько 7 мільйонів людей у віці 65 років і старше. Отже, щоб охопити їх вакцинацією, потрібно 14 мільйонів доз. Тож подивимося, скільки ми маємо доз зараз і скільки отримаємо найближчим часом?

Гліб Вишлінський

Як повідомляють у Центрі громадського здоров’я, пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже в травні (через 12 тижнів після першого щеплення), вакцинуватимуть препаратом AstraZeneca-SKBio, тобто виробництва Південної Кореї, 367 200 доз якої Україна отримала в межах глобальної ініціативи COVAX 23 квітня.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував, що Україна отримає в травні майже 1 мільйон доз вакцини від компанії Pfizer. За його словами, вони теж будуть використовувати для вакцинації людей віком понад 60 років і з супутніми захворюваннями. Вакцину китайського виробництва CoronaVac, 500 тисяч доз якої має надійти найближчими днями, не беремо до уваги, оскільки наразі не було анонсовано, що її використовуватимуть для людей цієї вікової категорії. Отож, щоб встигнути до кінця року про вакцинувати хоча б усіх людей категорії 65+, Україні потрібно ще домовитися про поставки близько 12,5 мільйонів доз вакцин…

У категорії 80+ вакцинували близько 2,8%...

Тим часом Укрінформ вирішив з’ясувати, який же нині поступ у вакцинації вікової категорії 80+, яка мала бути пріоритетною увесь цей час. За офіційними даними, кількість людей віком 80+, які вакцинувалися – 39 тисяч. На жаль, точної інформації про те, скільки усього людей в Україні такого віку, немає. Але, щоб уявити цю статистику хоча б приблизно, можна поглянути на кількість укладених літніми людьми декларацій. Як повідомили Укрінформу в прес-службі НСЗУ, кількість декларацій у віці 80+ по Україні – 1 мільйон 384 тисяч. Тобто 39 тисяч – це близько 2,8%...

Наскільки зросте темп вакцинації із розширенням вікової категорії, покаже час. Але принаймні одна позитивна тенденція вже проглядається – це активне інформування про початок вакцинації для категорії 65+, а особливо тих, що обслуговують ОТГ. Ось так виглядає одне з повідомлень:

«Шановні мешканці Ланнівської об’єднаної територіальної громади. Доводимо до вашого відому, що починаючи з 28 квітня у населених пунктах громади буде проходити вакцинація населення від коронавірусу за таким графіком: 28 квітня з 9:00 год. амбулаторія с. Ланна; 28 квітня з 13:00 год. – ФАП с. Нижня Ланна; 29 квітня з 9:00 год. – амбулаторія с. Ланна. Вакцинація мешканців сіл Федорівка та Климівка буде проходити 28, 29, 30 квітня з 9:00 год. у приміщенні Федорівської амбулаторії. Звертаємо увагу, що вакцинуватися в першу чергу будуть громадяни віком 65+…»

Загалом, як інформують у МОЗі, на щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру найближчого до вас пункту щеплення, адресу та телефон якого можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Пріоритет надаватиметься людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).

Юлія Горбань, Київ

Перше фото: Офіційний портал Києва