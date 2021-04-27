У Степанова розповіли, скільки колективів записалися на COVID-вакцинацію

На вакцинацію від COVID-19 записалося понад 200 колективів.

Як передає Укрінформ, про це на онлайн зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19» сказала генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич.

«У нас уже є записано (на вакцинацію — ред.) більше 200 колективів з усієї України. Кількість бажаючих у колективах дуже різна — це від 50 осіб і до 9 тисяч осіб, залежно від кількості членів у колективі», - сказала Карчевич.

Вона нагадала, що до організованих колективів виїжджатиме мобільна бригада для проведення щеплення. Сама вакцинація стане можливою за умови постачання в Україну достатньої кількості вакцини від COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, з 21 квітня організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні з 24 лютого 2021 року.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея, яка доставлена в межах глобальної ініціативи COVAX. Станом на 27 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали першу дозу отримали 539 124 людини.

З 27 квітня в регіонах були відкриті понад 2 тис. пунктів щеплення.